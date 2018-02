Nba: super Golden State, San Antonio va al tappeto

11 febbraio 2018

GOLDEN STATE WARRIORS- SAN ANTONIO SPURS 122-105

Non riesce a San Antonio lo sgambetto ai Warriors. Ci provano fino alla fine Anderson e Aldridge, ma i loro 20 punti a testa non bastano, visto che Golden State vanta un Thompson ispirato che mette a referto 25 punti, mentre Green sigla una doppia doppia da 17 punti e 11 rimbalzi. Una vittoria importantissima per i Warriors, sotto dopo il primo quarto 37-27 ma capaci di rialzarsi subito e conquistare una vittoria che li conferma in vetta alla Western Conference.



PHILADELPHIA 76ERS-LOS ANGELES CLIPPERS 112-98

I Los Angeles Clippers non riescono ad inanellare la quarta vittoria di fila, venendo fermati da Philadelphia. Ottima prova di Danilo Gallinari, autore di 22 punti , e di DeAndre Jordan, protagonista con una doppia doppia di 10 punti e 21 rimbalzi. Naturalmente il solito Joel Embiid guida i Sixers al successo grazie alla doppia doppia di 29 punti e 16 rimbalzi. Una bella vittoria per Philadelphia che presto potranno contare anche su Marco Belinelli: dopo la risoluzione del contratto con gli Atlanta Hawks, l’azzurro ha firmato per il resto della stagione con i 76ers. Obiettivo playoff.



BROOKLYN NETS-NEW ORLEANS PELICANS 128-138

Match davvero equilibrato, ricco di batti e ribatti, deciso poi nel secondo extratime a favore di New Orleans. Per i Pelicans tripla doppia per Rajon Rondo (25 punti, 10 rimbalzi e 12 assist) mentre Anthony Davis fa il fenomeno e mette a referto una grande doppia doppia con 44 punti e 17 rimbalzi. Numeri positivi anche dall'altra parte, con Crabbe che chiude con 28 punti e Dinwiddie con una doppia doppia da 24 punti e 10 assist. I Pelicans rimangono all'ottavo posto a Ovest.



ORLANDO MAGIC-MILWAUKEE BUCKS 104-111

Vittoria sudata per Milwaukee che deve ringraziare il solito Giannis Antetokounmpo (autore di 32 punti, 5 rimbalzi e 5 assist), bene anche Middleton che chiude con 21 punti. Dall'altra parte grande prova d'orgoglio di Orlando con Hezonja e Fournier in grande spolvero, il primo con 23 punti il secondo con 20. Bucks sempre quinti nella Eastern Conference.



CHICAGO BULLS-WASHINGTON WIZARDS 90-101

Washington vince e mette nel mirino il terzo posto della Eastern Conference occupato da Cleveland. Molto bene Tomas Satoranksy con 25 punti e 6 assist a guidare i Wizards, invece dall'altra parte due doppie doppie: una per Valentine, 10 punti ed altrettanti rimbalzi, e l'altra per Markkanen di 12 punti e 10 rimbalzi.



DALLAS MAVERICKS-LOS ANGELES LAKERS 130-123

Notte fonda per i Los Angeles Lakers che perdono contro la terz'ultima forza di Ovest. Sugli scudi Isaiah Thomas con 22 punti, Ingram, sempre con 22, e Randle top scorer con 26. Dallas che vince grazie al duo Barnes-Nowitzki, autori rispettivamente di 21 e di 22 punti. I Lakers rimangono nei bassifondi della Western Conference.



PHOENIX SUNS-DENVER NUGGETS 113-123

Tutto facile per Denver contro Phoenix, penultima di Ovest. Molto bene Will Barton con 25 punti, seguito a ruota da Chandler top scorer della squadra con 26 e da Jokic con 21. Non basta una grande prestazione di TJ Warren ai Suns, con 31 punti, per portare a casa la vittoria, discrete le prestazioni di Jackson (20 punti) e Bender (23).