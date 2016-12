Nba: super Gallinari si inchina ai Thunder

20 gennaio 2016

Quattro partite nella notte Nba . Danilo Gallinari brilla ancora con 27 punti, proseguendo il suo 2016 sempre quota 20, ma non basta ai Denver Nuggets per avere la meglio sugli Oklahoma City Thunder di Durant e Westbrook . Un grande Anthony Davis da 35 punti guida i New Orleans Pelicans contro Minnesota mentre vincono in trasferta i Milwaukee Bucks, a Miami, e gli Indiana Pacers, sul parquet di Phoenix.

A Denver i Nuggets perdono 110-104 contro gli Oklahoma City Thunder, terza forza della Western Conference. I padroni di casa si affidano al solito grande Danilo Gallinari che segna 27 punti con 10 su 21 al tiro in 39 minuti: l'azzurro gioca un grande primo tempo mentre nella ripresa segna appena 7 punti. Gli ospiti infatti, dopo un match in totale equilibrio, scappano nel finale grazie a Durant, 30 punti con 12 rimbalzi, e a Westbrook, 27 con 12 assist. OKC ha anche 25 punti del turco Kanter in uscita dalla panchina.



I New Orleans Pelicans si affidano ad uno straordinario Anthony Davis da 35 punti per battere 114-99 i Minnesota Timberwolves di un Towns da 20 e 13 rimbalzi. Colpo esterno degli Indiana Pacers che passano 97-94 sul campo dei Phoenix Suns nonostante la matricola Devin Booker piazzi 32 punti con 6 triple. Successo in trasferta anche per i Milwaukee Bucks che vincono 91-79 a Miami contro gli Heat: 22 punti di Middleton più decisivi dei 23 a testa di Bosh e Whiteside per i padroni di casa.