NBA: suicidio Warriors, vendetta Knicks

7 gennaio 2017

Sconfitta scioccante per i Golden State Warriors che perdono 128-119 in casa in overtime contro i Memphis Grizzlies. I campioni 2015 arrivano anche a +24, poi iniziano l'ultimo periodo a +19: lì smettono totalmente di giocare e i Grizzlies forzano la gara al supplementare con un canestro di Conley. Nel prolungamento non c'è storia, i Warriors vanno in tilt e perdono per la seconda volta in stagione contro Memphis che ha 27 punti da Conley e Randolph e 23 da Marc Gasol. Golden State, che è la prima squadra a perdere in stagione dopo un vantaggio di almeno 21 punti, ha 27 da Durant e 40 da Stephen Curry (GSW aveva vinto le ultime 25 gare con Steph oltre i 30).



I New York Knicks consumano la vendetta e, dopo la sconfitta allo scadere al Madison di qualche giorno fa, vincono i rimonta 116-111 a Milwaukee contro i Bucks. I Knicks iniziano l'ultimo periodo a -13 e la spuntano grazie ad un Carmelo Anthony da 26 punti e 10 assist e a un Porzingis da 24 e 3 stoppate. Ai Bucks non bastano i 25 a testa di Parker e Antetokounmpo. Restano bollenti gli Houston Rockets che vincono 100-93 a Orlando contro i Magic con 19 punti di Ryan Anderson e 14 con 10 assist di James Harden e stampano la settima vittoria di fila.



I Cleveland Cavs ritrovano anche Kyrie Irving e passano 116-108 sul campo dei Brooklyn Nets. Kyrie brilla con 32 punti mentre LeBron James spicca con 36 e 9 rimbalzi. Successo in volata dei Boston Celtics che piegano 110-106 i Philadelphia 76ers di un entusiasmante Joel Embiid da 23 punti con 10 su 10 ai liberi. Per Boston ci sono 26 di Bradley, 24 di Thomas e 19, compresa la tripla decisiva, di Horford. Nelle altre gare Washington batte 112-105 Minnesota nonostante 41 punti di Wiggins, i Lakers schiantano i Miami Heat 127-100 con 19 di Deng e i Clippers passano 106-98 a Sacramento contro i Kings con 20 di DeAndre Jordan.