Nba: Spurs imbattibili in casa, bene anche i Raptors

18 marzo 2016

La notte Nba conferma l'imbattibilità casalinga di San Antonio, che centra la 34a vittoria consecutiva. Gli Spurs tra le mura amiche non conoscono sconfitte in questa stagione, ennesimo successo, a farne le spese in questa occasione sono i Trail Blazers per 118-110. Vincono anche i Raptors, i Pacers si arrendono ma solo dopo gli overtime per 101-94. Bene anche gli Hawks, 116-98 sui Nuggets ancora orfani di Gallinari, fuori per infortunio.