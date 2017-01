Nba: Spurs corsari a Cleveland, azzurri bene

22 gennaio 2017

Spettacolare gara a Cleveland dove i Cavs campioni in carica perdono 118-115 in overtime contro i San Antonio Spurs. I Cavs impattano a quota 107 con una bomba di LeBron James, 29 punti e 7 assists, e forzano la gara al supplementare; lì i padroni di casa vanno avanti sul 113-111 con una tripla di Irving, 29 anche per lui, ma poi gli Spurs replicano con una bomba di Mills per il sorpasso, allungano con Aldridge e chiudono il discorso con una schiacciata di Leonard a 8 secondi dalla fine. Sono 41 punti i punti alla fine per Kawhi Leonard, nuovo massimo in carriera, che registra la sesta gara di fila oltre quota 30, la più lunga striscia in neroargento da Mike Mitchell, visto anche in Italia, nel 1986.



Notte positiva per gli italiani. Danilo Gallinari in grande spolvero con 18 punti in 32 minuti nel successo 123-98 dei Denver Nuggets sui Los Angeles Clippers: spiccano i 19 con 10 rimbalzi del serbo Nikola Jokic. Bene anche Marco Belinelli che produce 14 punti in 22 minuti uscendo dalla panchina nella vittoria casalinga degli Charlotte Hornets 112-105 sui Brooklyn Nets cui non bastano i 24 di Brook Lopez. Tutto facile per gli Houston Rockets che, guidati dal solito James Harden da 29 punti e 10 assist, passano 119-95 sul campo dei Memphis Grizzlies.



Vittorie in volata per i Detroit Pistons, 113-112 sugli Washington Wizards col canestro a fil di sirena di Marcus Morris che batte sul tempo il gemello Markieff, per i Chicago Bulls, 102-99 coi Sacramento Kings, e per i Phoenix Suns, 107-105 a New York con 26 punti e il canestro decisivo di Devin Booker (esce invece il tentativo di replica di Carmelo Anthony a fil di sirena). Successo in trasferta per i Portland Trail Blazers 127-123 in overtime a Boston contro i Celtics con 35 punti di McCollum e 28 di Lillard; ai biancoverdi non bastano i 41 di Isaiah Thomas. Vincono anche Atlanta su Philadelphia, 110-93, Miami su Milwaukee, 109-97, e Utah su Indiana, 109-100.