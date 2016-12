Nba: Spurs, Cavs e Clippers, notte da incubo

30 novembre 2016

Notte buia per le big in Nba . Dopo nove vittorie di fila si interrompe la striscia degli Spurs che a San Antonio cedono ai Magic 95-83 incassando la quarta sconfitta stagionale tra le mura amiche. Sorpresa anche a Milwaukee, dove Antetokounmpo mette a referto 34 punti e guida i Bucks al successo su Cleveland , mentre Brooklyn è fatale ai Clippers , ko per la terza volta di fila. Stop Houston, infine, a casa Utah: Belinelli da 11 punti non basta a Charlotte, ko con Detroit.

Notte di sorprese nella Nba, con le sconfitte dei Cleveland Cavs, dei San Antonio Spurs e dei Los Angeles Clippers contro gli Orlando Magic e i Brooklyn Nets. Sean Kilpatrick firma il carrer high con 38 punti nel successo 127-122 dei Nets ai danni dei Clippers dopo due supplementari interrompendo una serie di sette sconfitte di fila. Lopez ne aggiunge 27 nelle file della compagine del New Jersey, non bastano invece ai Clippers i 26 di Chris Paul e i 21 con 23 rimbalzi di Jordan. L'altra grande sorpresa della notte è la vittoria di Orlando ai danni di San Antonio 95-83 con 18 punti di Serge Ibaka e 12 con 10 rimbalzi di Nikola Vucevic dalla panchina. Non bastano i 21 punti di Leonard e i 16 di Aldridge per evitare agli Spurs la prima sconfitta dopo dieci vottorie. Grazie ai 34 punti e 12 rimbalzi di Antetokounmpo, i Milwaukee Bucks superano i Cleveland Cavs 118-101. Non bastano i 22 punti di LeBron James ai campioni del Mondo in carica. Sconfitta anche per Marco Belinelli e i suoi Charlotte Hornets, 89-112 contro i Detroit Pistons. La guardia azzurra chiude con 11 punti e 5/14 al tiro in 24 minuti. Harris trascina i Pistons al successo con 24 punti e 7 rimbalzi. Nelle altre gare, successo dei New Orleans Pelicans sui Los Angeles Lakers 105-88 e degli Utah Jazz sugli Houston Rockets 120-101.