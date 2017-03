NBA: spettacolo Wizards, Cavs al tappeto

26 marzo 2017

Cinque gare nella notte NBA . Il clou va in scena a Cleveland dove a vincere sono gli Washington Wizards trascinati da un John Wall da 37 punti e 11 assist. Vittorie importanti anche per Raptors e Clippers che staccano il pass per i playoff: Toronto passa a Dallas mentre gli angeleni stendono gli Utah Jazz. Successi casalinghi anche per San Antonio sui New York Knicks e per Portland contro i Timberwolves.

Il big match match della notte è degli Washington Wizards che passano 127-115 a Cleveland contro i Cavaliers e si prendono la rivincita dopo la dolorosa sconfitta del Verizon Center in cui i campioni in carica pareggiarono allo scadere e poi vinsero in overtime. Stavolta è un dominio degli Wizards trascinati da John Wall che segna 18 punti nel solo primo quarto e chiude con 37 e 11 assist; al suo fianco Beal, 27 punti. Per Cleveland 23 punti di Irving e 24 con 11 rimbalzi e 8 assist per LeBron James che parte indossando degli occhiali protettivi per un problema alla cornea ma poi li toglie dopo un paio di errori in avvio. E' un risultato comunque pesante perchè i Cavs hanno solo mezza gara di vantaggio sui Boston Celtics per il primo posto ad Est.



Successi importanti per Raptors e Clippers che conquistano matematicamente un posto nei playoff. Toronto passa 94-86 in casa dei Dallas Mavericks con 18 punti a testa di DeRozan e Ibaka mentre i Clippers, che giocheranno la post season per il sesto anno consecutivo, vincono 108-95 allo Staples Center lo scontro diretto per il quarto posto a Ovest contro gli Utah Jazz. Brilla Jamal Crawford, 28 punti in uscita dalla panchina; ai Jazz non bastano i 26 con 14 rimbalzi del francese Gobert.



Vittorie casalinghe anche per San Antonio e Portland. Gli Spurs superano 106-98 i New York Knicks con 29 punti di Kawhi Leonard e 19 con 10 rimbalzi di Pau Gasol e tengono aperte le speranze di scavalcare i Golden State Warriors al primo posto della Western Conference. I Trail Blazers battono 112-100 i Minnesota Timberwolves al Moda Center con 21 di Lillard e 32 punti di un CJ McCollum semi perfetto (11 su 13 dal campo e 6 su 6 ai liberi) e restano gli unici a poter contendere l'ottavo posto ai Denver Nuggets (una gara di distanza).