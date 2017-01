Nba: spettacolo Gallinari, i Nuggets incantano Londra

12 gennaio 2017

La settima partita nella storia dell' Nba giocata a Londra è nel segno di Danilo Gallinari . L'azzurro, in campo con calzettoni speciali con i colori della bandiera britannica, incanta in avvio con tre triple nei primi tre minuti e contribuisce con 18 punti al largo successo di Denver che si impone 140-112 sugli Indiana Pacers di Paul George (solo 10 punti per lui). I Nuggets ritrovano così il sorriso interrompendo una striscia di cinque ko di fila.

Con 18 punti, 4/6 da tre e 7/11 dal campo Danilo Gallinari strappa gli applausi della 02 Arena di Londra dove viene esportata - in una cornice favolosa - la regular season di Nba. E' proprio il Gallo a indirizzare la partita segnando 9 dei primi 11 punti di Denver grazie a tre triple che scaldano subito l'ambiente. I Pacers rimangono a contatto nel primo quarto, poi però iniziano a vacillare nel secondo e crollano letteralmente nel terzo dove i Nuggets piazzano un parziale di 39-20 che di fatto sancisce la fine anticipata dell'incontro.



Denver manda in doppia cifra quattro uomini del quintetto di partenza: oltre a Gallinari brillano anche Jokic (doppia doppia con 22 punti e 10 rimbalzi), Chandler (21) e Harris (16). Serata da dimenticare invece per i Pacers che non riescono a centrare la sesta vittoria consecutiva: per Paul George solo 10 punti con 2/6 da tre, mentre Teague chiude a quota 14. Non bastano i 20 di Miles.