Nba: spettacolo Cleveland, vittoria e record di triple

4 marzo 2017

Notte magica per Cleveland che alla Philips Arena di Atlanta batte 135-130 gli Hawks mettendo a referto 25 triple, primato assoluto in regular season. Danno spettacolo James e Irving che firmano 81 punti in due. Non basta a Oklahoma City la solita prova monstre di Westbrook (48 punti): i Thunder cadono a Phoenix (118-111). San Antonio vince a New Orleans solo all'overtime (101-98), Toronto si impone a Washington (114-106).

San Antonio soffre più del previsto ma riesce a piegare New Orleans allo Smoothie King Center: gli Spurs, trascinati dai 31 punti di Leonard e dai 21 di Aldridge, battono 101-98 dopo un tempo supplementare i Pelicans cui non servono i 24 di Davis. Colpo esterno anche dei Raptors che si prendono la rivincita sui Wizards: finisce 114-106 per Toronto che sfodera i 32 punti di un ottimo DeRozan, Washington mette sul piatto i 30 di Wall e i 27 di Beal ma deve arrendersi.



Sfiora l'ennesima tripla doppia stagionale Russell Westbrook, che alla Talking Stick Resort Arena di Phoenix realizza 48 punti, 17 rimbalzi e 9 assist: per la stella dei Thunder si tratta della quarta partita di fila conclusa con almeno 40 punti all'attivo, numeri che lo fanno entrare nel gotha dell'Nba al fianco di nomi come Jordan, Chamberlain e Bryant (l'ultimo a riuscirci nel gennaio 2012). Numeri che, però, non bastano a Oklahoma City che sul campo dei Suns rimedia la seconda sconfitta di fila (118-111). Sorridono invece i Celtics che a Los Angeles battono 115-95 i Lakers mandando in doppia cifra l'intero quintetto iniziale (18 di Thomas). I Bucks stendono i Clippers (112-101 con 24 punti di Antetokounmpo), completa il quadro delle partite della notte il successo casalingo di Philadelphia sui Knicks (105-102).