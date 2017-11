Nba: spettaccolo Golden State e continua la favola Detroit. Clippers ko

5 novembre 2017

Nella notte si sono giocate cinque partite NBA e come sempre non è mancato lo spettacolo. Si parte dallo Staples Center di Los Angeles dove i Clippers cadono 113-104 contro Memphis. Non basta ai padroni di casa la miglior prestazione di un Griffin da 30 punti e di un Gallinari un po' spento da 10 punti per evitare la terza sconfitta interna. Sono decisivi i canestri dalla panchina di Memphis che mette a segno 55 punti contro i soli 22 di quella dei Clippers. Gli ospiti alla fine si meritano la vittoria ottenuta di squadra, mandando ben 8 giocatori in doppia cifra con i migliori marcatori Conley e Gasol che finiscono la gara con 22 e 21 punti a testa. Ancora difficoltà dall'arco per Gallinari che registra un 0/4 da tre punti ma si rende comunque utile con il massimo stagionale di 6 assist. I Golden State dopo un periodo di crisi sono tornati a dominare tutti i loro avversari come un tempo, vincendo la terza trasferta consecutiva. La vittima di serata sono i Denver Nuggets che vengono annientati 127-108 dai campioni in carica. Decisivo è il terzo quarto che finisce con un parziale di +22 (43-21) che chiude con largo anticipo il match. Durant è autore di 25 punti, 7 rimbalzi e 7 assist mentre Curry realizza la prima doppia doppia stagionale con 22 punti e 11 assist portando gli Warriors in testa a Ovest. I Minnesota continuano a vincere e arrivano al quinto successo di fila (non accadeva dal 2012) contro un Dallas che perde la decima gara nelle prime undici e rimane sempre più ultimo a Ovest. Dominante la gara di Karl-Anthony Twons che chiude con 31 punti e 12 rimbalzi in un successo 112-99 più che meritato. Continua la favola di Detroit che conquista la quinta vittoria nelle ultime sei gare salendo al secondo posto a Est. Settima sconfitta consecutiva invece per Sacramento che alla fine si arrende 108-99. Vittoria sofferta invece per New Orleans che allo United Center di Chicago trionfa all'overtime 96-90. Come spesso è accaduto in questo inizio di regular season la coppia Davis-Cousins ha fatto la differenza. Il primo realizza 27 punti e 16 rimbalzi, il secondo è autore di 25 punti e 11 rimbalzi.