Nba: Simmons a Philadelphia, Belinelli da Jordan

24 giugno 2016

Notte di draft Nba e di sorprese in America. Come previsto, Philadelphia si è assicurata la prima scelta e ha deciso di puntare tutte le sue fiches su Ben Simmons, 20enne ala australiana proveniente da Louisiana. La notizia più importante per gli appassionati italiani è però l'approdo di Marco Belinelli alla corte di Michael Jordan: i Bobcats, infatti, hanno ceduto la 22esima scelta (Malachi Richardson) a Sacramento in cambio dell'azzurro.