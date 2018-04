Nba: si fermano Toronto e Boston, Houston vola sempre più in alto

19 marzo 2018

TORONTO RAPTORS-OKLAHOMA CITY THUNDER 125-132

Toronto cade all’Air Canada Center interrompendo una serie positiva di undici vittorie consecutive. La partita è in bilico fino alla fine, Thunder e Raptors si alternano costantemente al comando, ma ad avere la meglio alla fine è la costanza di uno strepitoso Russell Westbrook che con 37 punti, 13 rimbalzi e 14 assist chiude in tripla doppia risultando determinante negli ultimi minuti prima della sirena. I 24 punti di DeMar DeRozan non bastano a Toronto che cade senza veder vacillare il primato in Eastern Conference.



NEW ORLEANS PELICANS-BOSTON CELTICS 108-89

Otto punti di vantaggio al termine del primo quarto potrebbero far pensare a una partita destinata ad andare in archivio senza troppi problemi per Boston, ma a metà gara arriva il completo black out per la seconda forza a Est e i Pelicans ringraziano: il distacco per New Orleans arriva al tetto massimo di +23, Anthony Davis chiude con 34 punti e i Celtics cadono per la terza volta nelle ultime quattro partite.



MINNESOTA TIMBERWOLVES-HOUSTON ROCKETS 120-129

Houston ha preso il volo e con la vittoria numero 22 in 23 partite supera anche Minnesota in una gara già virtualmente in archivio sul +21 del secondo quarto. I Timberwolves si illudono solo nei primi cinque minuti, poi due triple di PJ Tucker fanno capire che non ci sarà storia a Minneapolis. James Harden chiude con 34 punti e 12 assist a referto trascinando ancora i Rockets, sul fronte opposto brilla la guardia Jeff Teague con 23 punti e 11 assist.



LOS ANGELES CLIPPERS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 109-122

Portland sbanda solo a metà del secondo quarto, ma riesce a mantenere dritta la rotta contro i Clippers portando a casa un successo che rinforza il terzo posto in Western Conference. Los Angeles sembra autorizzata a cederci con i 30 punti di Lou Williams, ma allo Staples Center sono i Blazers a dilagare grazie anche a Damian Lillard che realizza 9 dei suoi 23 punti dalla lunetta.