Nba: sconfitte per Gallinari e Bargnani

15 novembre 2015

Sette gare nella notte Nba. Brutta sconfitta per i Denver Nuggets che cadono a Phoenix contro i Suns: solo 8 punti con tanti errori al tiro per Gallinari . Bargnani segna 4 punti nella grande prova dei Nets che cedono solo all'overtime contro gli imbattibili Golden State Warriors . Colpo di Dallas che passa a Houston mentre si ferma la corsa dei Cavs di LeBron James, sconfitti dopo due supplementari a Milwaukee.

Si ferma a tre la striscia di vittorie dei Denver Nuggets che cadono a Phoenix 105-81 contro i Suns. Danilo Gallinari, dopo i 26 punti contro Houston, si ferma a 8 con un brutto 2 su 12 al tiro (1 su 5 da tre). Il protagonista è Eric Bledsoe che guida i suoi con 30 punti. Continua la marcia dei Golden State Warriors che restano imbattuti e salgono 11-0 anche se devono soffrire per piegare 107-99 i Brooklyn Nets dopo un overtime. Solo 4 punti in appena 8 minuti per Andrea Bargnani mentre il migliore dei newyorkesi è Jack con 28; per i Warriors spiccano i 34 punti del solito Stephen Curry mentre Draymond Green firma la tripla doppia da 16, 12 rimbalzi e 10 assist e Andre Iguodala aggiunge 15 punti, compresa la bomba del pareggio per andare al supplementare.