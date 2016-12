Nba: San Antonio vince facile, sorridono Dallas, Suns e Clippers

8 dicembre 2015

Sconfitta numero 21 (in 22 incontri) per Philadelphia che continua a collezionare primati negativi e al Wells Fargo Center viene travolta anche dai San Antonio Spurs che si impongono 119-68 con 26 punti e 9 rimbalzi di Aldridge e i 18 di Marjanovic dalla panchina. Gli Spurs portano il loro record stagionale a 18-4 e sono saldamente al secondo posto nella Western Conference alle spalle degli imbattibili Warriors. Per i Sixers, invece, la sconfitta con un gap di 51 punti rappresenta una delle loro peggiori disfatte: il record resta il -56 rimediato contro Sacramento il 2 gennaio 1993 (154-98). Sorride Dallas che batte 104-97 i Knicks al Madison Square Garden: Nowitzki mette a referto 25 punti, a New York non bastano i 28 di un ottimo Porzingis. Successo sofferto per i Clippers che, grazie a una bella rimonta nel quarto periodo, la spuntano contro i Timberwolves: finisce 110-106 con le doppie doppie di Jordan (20 punti e 12 rimbalzi) e Griffin (16 punti e 11 rimbalzi).



Non basta ai Bulls, invece, la doppia doppia di Pau Gasol (22 punti + 10 rimbalzi) per evitare il ko allo United Center contro i Phoenix Suns che si impongono 103-101 dopo una splendida rimonta coronata da un canestro sulla sirena di Teletovic (20 punti per lui). Miami cade in casa contro Washington (103-114) nonostante i 26 punti di Wade, mentre all’Air Canada Centre di Toronto i Los Angeles Lakers incassano la 18esima sconfitta stagionale (21 punti di Kobe Bryant). I Celtics espugnano New Orleans (111-93), completano il quadro i successi casalinghi di Charlotte su Detroit (104-84) e di Milwaukee su Portland (90-88) dopo un finale thrilling.