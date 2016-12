Nba: rullo Spurs, Kings corsari

16 marzo 2016

I Sacramento Kings vincono 106-98 allo Staples Center contro i Los Angeles Lakers, privi di Kobe Bryant, e per la prima volta nella loro storia conquistano la serie stagionale coi gialloviola (4 successi su 4 gare). Gli ospiti partono fortissimo (32-15 nel primo periodo) e poi contengono il ritorno dei padroni di casa, spinti dai 17 punti di Lou Williams. Per i Kings spiccano i 22 punti di Cousins e Collison mentre Marco Belinelli chiude con 9 punti in 15 minuti uscendo dalla panchina.



Continua la marcia dei San Antonio Spurs che battono 108-87 i Los Angeles Clippers, restano imbattuti in casa (33-0) e arrivano a 42 successi interni di fila in regular season per la terza striscia più lunga di sempre. La partita si spacca nel quarto periodo con un parziale di 37-17 dei neroargento grazie alle triple dei vari Green, 12 punti, Mills, 15, e Ginobili, 13, mentre il migliore in assoluto è il solito Kawhi Leonard, 20 punti. Ai Clippers non bastano i 22 di Paul e i 16 con 14 rimbalzi di DeAndre Jordan.



Il big match dell'Est tra Indiana e Boston va ai Pacers che superano in volata i Celtics 103-98 grazie a 25 punti dell'asso Paul George. Immediato riscatto dei Toronto Raptors che, dopo il ko interno coi Bulls, passano 107-89 a Milwaukee contro Bucks con 25 punti e 11 assist di Kyle Lowry. Gli Orlando Magic piegano 116-110 i Denver Nuggets sempre senza Gallinari grazie ai 30 punti dell'ex Fournier. La prestazione della notte è quella di Bojan Bogdanovic che stampa il suo massimo in carriera, 44 punti, nel successo 131-114 dei Brooklyn Nets sui Philadelphia 76ers.