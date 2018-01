Nba, rottura del tendine d'Achille per DaMarcus Cousins: stagione finita

27 gennaio 2018

DeMarcus Cousins si è procurato la rottura del tendine d'Achille del piede sinistro: la stagione della stella dei New Orleans Pelicans si è dunque conclusa. L'infortunio nel finale del match vinto con gli Houston Rockets, quando mancavano 12 secondi. "Boogie" avrebbe dovuto giocare titolare ai prossimi All Star Games in programma il 18 febbraio a Los Angeles. Immediati i messaggi di conforto di compagni e avversari.

Thoughts out to @boogiecousins! Hope you good big fella. — LeBron James (@KingJames) 27 gennaio 2018

prayers up to @boogiecousins. hate to see that happen. come back stronger and better. — Blake Griffin (@blakegriffin32) 27 gennaio 2018

Praying hard for my brother @boogiecousins right now!!! God’s got you fam — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) 27 gennaio 2018