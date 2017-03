Nba: rinascita Warriors, i Mavs affondano i Thunder

6 marzo 2017

Dopo due sconfitte consecutive i Golden State Warriors tornano al successo battendo 112-105 i New York Knicks : nella notte Nba del Madison Square Garden 'Splash Brothers' protagonisti con 60 punti in coppia ( 31 Steph Curry e 29 Klay Thompson ). I Dallas Mavericks travolgono 104-98 gli Oklahoma City Thunder nonostante i 29 punti messi a referto da Russell Westbrook , apparso troppo nervoso. I Celtics perdono 109-106 sulla sirena contro i Suns.

Al Madison Square Garden, l'equilibrio viene spezzato a inizio terzo quarto con due triple consecutive di Curry che mette anche a segno 19 dei suoi 31 punti nella seconda metà di gara. Golden State interrompe così la striscia di due ko di fila mentre ai Knicks non bastano i 28 punti di un ritrovato Derrick Rose. I Thunder collezionano la settima sconfitta consecutiva fuori casa perdendo contro i Mavs, trascinati da Seth Curry (22 punti). Match da dimenticare per Westbrook che, nonostante i 29 punti, prima si prende un tecnico per un passaggio di palla troppo veemente all'arbitro e poi riceve un fallo flagrant nel tentativo di forzare un blocco di Harrison Barnes.



La tripla sulla sirena di Tyler Ulis permette ai Suns di battere i Celtics. Beffa doppia per Boston se si pensa che a perdere l'ultimo possesso è stato il grande trascinatore Isaiah Thomas, autore di 35 punti. I Pelicans regolano 105-97 i Lakers con Anthony Davis (31) e DeMarcus Cousins (26) che possono festeggiare la prima vittoria insieme. L'ex giocatore dei Kings può gioire anche per il traguardo dei 10mila punti in Nba. I Pacers espugnano 97-96 il parquet di Atlanta con un buzzer beater da tre di Glenn Robinson III. I Jazz si impongono 110-109 sui Kings all'overtime con un canestro decisivo di Rudy Gobert (16 punti e 24 rimbalzi). I Wizards, infine, battono 115-114 i Magic con 32 punti di Bradley Beal e 27 di Bojan Bogdanovic.