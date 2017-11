NBA: quarto ko di fila per Cleveland, continua la crisi di Atlanta

2 novembre 2017

Nella lunga notte Nba si sono giocate ben 12 partite. Una di queste è l'ennesima sconfitta di Cleveland, la quarta consecutiva, che in casa cede a Indiana 124-107. I Cavs sono rimasti in partita nei primi due quarti ma nella ripresa sono crollati sotto i colpi dei Pacers. Gli ospiti hanno portato in doppia cifra tutto il quintetto mentre a Cleveland non bastano ancora una volta i 33 punti e 11 assist del solito LeBron James.



Continua la crisi anche per Atlanta che viene travolta in trasferta per la settima gara di fila da Philadelphia guidata dalle giocate della coppia Simmons e Embiid (19 e 21 punti a testa). Belinelli e compagni dopo un primo quarto da incubo reagiscono fino a trovare il pari all'intervallo. Nell'ultimo quarto però gli Hawks escono dal campo e alla sirena finale il punteggio è di 119-109 per i padroni di casa. L'azzurro chiude la sua partita con 8 punti in una modesta sera al tiro che però non basta per evitare la sconfitta.



Ritornano a vincere invece i Los Angeles Clippers che nel testa-coda contro Dallas chiudono la gara con un dominante 119-98. Un successo che interrompe la striscia di due sconfitte consecutive facendoli ritornare in vetta a ovest. Positiva la prestazione del Gallo che chiude con 14 punti e 5/10 al tiro, meglio di lui hanno fatto i compagni Griffin e Rivers con 20 e 19 punti a testa.



Vincono anche i Celtics che a Boston si sbarazzano di Sacramento 113-86. La loro sesta vittoria di fila porta la firma del solito Kyrie Irving e di Brown, entrambi a quota 22 punti. La partita viene decisa nel terzo quarto con un pesante passivo di +16 per i padroni di casa. Impresa invece a Memphis per Orlando che non smette di sorprendere in questo inizio di regular season. I Grizzlies cedono in casa 101-99 per la prima volta dopo nove successi di fila a causa degli scatenati Fournier e Gordon che mettono a referto 22 e 19 punti. Non basta a Memphis un Evans autore di 32 punti dalla panchina. Boston e Orlando si ritrovano quindi insieme al primo posto a Ovest. I Rockets si confermano anche a New York battendo i Knicks 119-97. I ragazzi di D'Antoni guidati da un James Harden da 31 punti e 9 assist e da una grande difesa che limita il pericolo Porzingis, passa ancora al Madison Square Garden, dove vince dal 2009. Peggior serata invece per Giannis Antetokoumpo che cede con i suoi Bucks a Charlotte 126-121. Gli ospiti nonostante la prova mostruosa di Middleton che realizza il massimo in carriera con 43 punti non riescono ad avere la meglio sugli Hornets che trascinati dal solito Kemba Walker da 26 punti totali e dal vero protagonista della sfida Malik Monk che dalla panchina mette a segno 25 punti, 18 dei quali nell'ultimo quarto, si candidano come possibile squadra da playoff. Nelle altre partite spicca la vittoria dei Suns 122-116 a Washington, la sconfitta ancora in trasferta di Toronto 129-111 contro i Denver Nuggets e la prova di forza di Minnesota che a New Orleans ferma la super coppia Cousins-Davis trionfando 104-98 grazie anche ai 23 punti del rientrante Butler.