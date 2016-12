Nba: primo sorriso 76ers, scivolone Cavs

2 dicembre 2015

Si ferma la striscia negativa dei Philadelphia 76ers che, dopo 18 sconfitte per iniziare la stagione, più le 10 per concludere quella passata, centrano il primo successo stagionale battendo 103-91 i Los Angeles Lakers. I 76ers rovinano la festa di addio di Kobe Bryant, nativo di Philly e all'ultima gara della carriera nella città dell'amore fraterno prima del ritiro a fine anno. I 20 punti del Black Mamba non bastano contro i 76ers guidati da Covington, 23 punti, Noel e Grant, 14 a testa. Vincono anche i Brooklyn Nets che, nonostante l'assenza di Andrea Bargnani per un problema muscolare, battono 94-91 i Phoenix Suns: spiccano i 23 punti di Brook Lopez.



Prima sconfitta casalinga della stagione per i Cleveland Cavs battuti 97-85 dagli Washington Wizards. LeBron James segna 24 punti e raccoglie 13 rimbalzi ma non può nulla per fermare uno scatenato John Wall da 35, 10 assist e 5 recuperi. Notte da star anche per Marc Gasol che segna 38 punti, massimo in carriera, con 13 rimbalzi, nel successo esterno 113-104 dei Memphis Grizzlies sul campo dei New Orleans Pelicans cui non bastano i 17 punti di Anthony Davis e i 20 del rientrante Tyreke Evans. Successo esterno anche dei Dallas Mavericks che superano 115-112 dopo un supplementare i Portland Trail Blazers. Mavs guidati dal duo Deron Williams, 30 punti, e Dirk Nowitzki, 28. Infine gli Orlando Magic sbancano il campo dei Minnesota Timberwolves 96-93 grazie alla doppia doppia da 18 punti e 18 rimbalzi del montenegrino Vucevic.