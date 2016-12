Nba, preseason: Toronto strapazza i Cavs, Russell in grande spolvero

14 ottobre 2016

A differenza della sconfitta di Atlanta, si rivedono in campo Love (19) e Irving (13), ma non LeBron James: ecco quindi che alla Quicken Loans Arena di Cleveland, i Cavs cadono ancora, stavolta davanti ai propri tifosi: trascinati da un Lowry in serata di grazia (25), i Raptors fanno il colpaccio con i campioni in carica e si impongono 119-94, tenendo in pugno il match sin dal secondo quarto.



Sul neutro di Las Vegas, invece, va in scena un altro show del giovane Russell, classe ’96: il giovane play è diventato il trascinatore Lakers ma da solo non può bastare, così passa 116-104 Sacramento della coppia Collison (20)-Gay (19). Esulta invece l’altra sponda di Los Angeles, che rifila a Portland la prima sconfitta della sua stagione: finale al fotofinish, 109-108 con Griffin (26) Mvp.



Vita dura per Okc senza Kevin Durant: i Thuder perdono ancora, stavolta contro Memphis, 110-94: non bastano i 17 di Westbrook, Gasol (21) è scatenato. Terza vittoria di fila per Boston, che sembra aver trovato la strada giusta: vittima di serata i Nets, sconfitti 100-97. Dura poco la gioia di Atlanta che, dopo aver steso i Cavs, consegna a Detroit il loro primo successo in preseason: 99-94, con i 18 di Harris e Smith. Chiude il programma il 100-79 tra Washington e Philadelphia: Wizards trascinati da Beal (22).