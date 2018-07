Nba, preseason: super Belinelli, Charlotte piega Chicago all’overtime

18 ottobre 2016

Bella vittoria di Charlotte, seppur a fatica, sul parquet di Chicago: gli Hornets superano 108-104 i Bulls (dopo un overtime), mettendo in copertina un ottimo Marco Belinelli. L’azzurro firma 14 punti (conditi da 4 rimbalzi e 3 assist) allo United Center. Negli altri incontri di preseason della notte nessun problema per i Jazz nel 104-78 ai Clippers e per i Pistons, nel 102-78 ai Bucks. Successo anche per Boston, vincente 120-99 con Brooklyn.