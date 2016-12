Nba, preseason: spettacolo Knicks, Belinelli va ko

9 ottobre 2016

Sette gare nella notte di preseason Nba. Marco Belinelli gioca 20 minuti e realizza 4 punti con 2 su 6 al tiro nella sconfitta dei suoi Charlotte Hornets contro i Boston Celtics . Spettacolo dei New York Knicks che travolgono i Brooklyn Nets nel derby: sugli scudi Carmelo Anthony con 16 punti in 19 minuti. Successi anche per i Cleveland Cavs sui 76ers, per i Chicago Bulls sui Pacers e per i San Antonio Spurs contro gli Hawks.

Terzo stop in altrettante gare di preseason per gli Charlotte Hornets, superati 104-86 dai Boston Celtics. Marco Belinelli parte dalla panchina e in 20 minuti produce 4 punti con 2 su 6 al tiro; il migliore nelle file dei "calabroni" è Kaminsky con 10 punti e 12 rimbalzi. Danno spettacolo i nuovi New York Knicks che, pur senza Rose e Noah, travolgono 116-98 i Brooklyn Nets nel derby. Fuga decisiva nel terzo periodo in cui i bluarancio segnano ben 39 punti. Sei uomini in doppia cifra per i Knicks con Carmelo Anthony top scorer con 16 punti in 19 minuti.



Vincono anche le altre big impegnate. I Cleveland Cavaliers superano in volata 108-105 i giovani Philadelphia 76ers che hanno 15 punti e 8 assist da Sergio Rodriguez e 12 punti dell'atteso pivot Joel Embiid; per i campioni in carica 15 punti a testa di LeBron James e Kyrie Irving, in campo per meno di 20 minuti. I San Antonio Spurs di Popovich e Ettore Messina battono 102-91 gli Atlanta Hawks con 15 punti di Tony Parker e 14 del duo Aldridge-Leonard. Brilla Dwyane Wade con 22 punti e 8 assist nel successo netto dei Chicago Bulls 121-108 sugli Indiana Pacers. Nella altre gare vittoria di Milwaukee a Dallas, 88-74, e dei Timberwolves a Miami, 109-100.