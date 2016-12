Nba, preseason: Lillard bollente, Lakers ko in overtime

12 ottobre 2016

Allo Staples Center i Portland Trail Blazers passano 109-106 contro i Los Angeles Lakers dopo un supplementare. Protagonista assoluto è Damian Lillard che firma una prova da 30 punti, 15 nel solo terzo periodo, con 6 su 9 da tre, mentre nel supplementare decisivi i canestri di Layman, Connaughton e Vonleh. Per i gialloviola 15 punti di Clarkson mentre Russell, dopo i 33 con Denver, si ferma a 12 punti con 0 su 9 da tre.



Tutto facile per i Miami Heat che travolgono 121-100 i Brooklyn Nets: spiccano le doppie doppie di Goran Dragic, 17 punti con 11 assist, e del pivot Hassan Whiteside, 21 con 14 rimbalzi e 4 stoppate. Vittoria agevole anche dei Memphis Grizzlies, 121-91 sui Philadelphia 76ers: 22 punti di Troy Williams, 17 a testa per Conley e Randolph. Nei Sixers bene i giovani: il francese Luwawu segna 13 punti, altrettanti li mette il centro Embiid in soli 13 minuti sul parquet. Successo in volata invece dei Dallas Mavericks, 114-109 sugli Oklahoma City Thunder: Westbrook e Oladipo tirano male, 7 su 25 in coppia, mentre nei Mavs ci sono 15 punti di Barea e 16 del canadese Powell.