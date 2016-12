Nba, preseason: il Gallo canta, Denver no

19 ottobre 2016

In forma campionato, magari con qualche aggiustamento al tiro, ma decisamente meglio di tutti gli altri Nuggets: la nota lieta in casa Denver è sempre Danilo Gallinari, che nella sconfitta per 97-87 in casa di Oklahoma mette comunque a segno 18 punti (4/13 dal campo e 9/11 ai liberi) in 29’ risultando di gran lunga il migliore dei suoi. Se il Gallo indica la strada, al quintetto di coach Malone sembra però mancare ancora qualcosa per candidarsi tra le pretendenti a un posto per i playoff, anche se ogni pronostico prima del via di una stagione lunghissima sarebbe comunque soltanto un azzardo.



Cadono ancora i Cavs: coach Lue fa girare tutti e diciassette gli uomini a disposizione, LeBron James si prende la scena con i suoi 18 punti in 26’, ma a piegare Cleveland sono i 19 di Nicholson e i di 17 di Wall, protagonisti assoluti del successo per 96-91 di Washington. Tra le note stonate in casa Cavs il rientro di Irving, 10 minuti in campo senza trovare mai il canestro. Quello che invece trova regolarmente Miami in casa contro Orlando: 107-77 il punteggio finale per Dragic e soci, mentre nel 92-89 dei Clippers a Sacramento a fare la differenza sono i 23 di Cousins. Finisce infine 96-89 Atlanta-New Orleans, con il figlio d’arte Tim Hardway Jr. autore di 16 punti in 17 minuti.