Nba, preseason: i Nuggets vincono senza Gallinari, Portland ok

8 ottobre 2016

Il match dello Staples Center si decide nel finale con un tiro da tre realizzato da Thomas Robinson che subisce anche fallo. Sarebbe un gioco da 4 punti e conseguente approdo all'overtime ma gli arbitri, dopo un lungo confronto, decidono che il tiro è stato scoccato poco dopo la sirena. Vittoria per Denver che, nonostante le assenze del Gallo e di Faried, può godersi la buona vena realizzativa del neo-arrivato, il 19enne Murray, autore di 16 punti. Ai Lakers non bastano i 21 di Russell. La straordinaria prestazione di Devin Booker, autore di 34 punti (con 5 assist e 3 rimbalzi), non serve ai Suns che escono comunque sconfitti dal Moda Center di Portland. Paga la scelta dei Trail Blazers di applicare ampie rotazioni e dalla panchina arrivano i punti necessari per il secondo successo di fila con 20 di Napier, 18 di Lillard e 14 a testa per Turner e Vonleh.