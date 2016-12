Nba, preseason: Hornets e Grizzlies imbattibili

22 ottobre 2015

Nella notte Nba cinque gare di preseason e senza italiani sul terreno di gioco. Spiccano i successi di Charlotte Hornets e Memphis Grizzlies che restano imbattute in questa fase di preparazione: vittorie esterne contro Pistons e Hawks rispettivamente. Non basta invece un mostruoso Anthony Davis da 33 punti e 16 rimbalzi ai New Orleans Pelicans per vincere in casa degli Orlando Magic. Successi anche per Miami Heat e Phoenix Suns.

Colpo esterno degli Charlotte Hornets che passano 99-94 sul campo dei Detroit Pistons: in evidenza il francese Nicolas Batum e Jeremy Lin, autori di 18 punti. Successo in trasferta anche per i Memphis Grizzlies che battono in volata 82-81 gli Atlanta Hawks: i padroni di casa iniziano 24-7 ma poi cedono agli avversari nel finale. Spiccano i 19 punti con 13 rimbalzi di Zach Randolph. Prestazione monstre di Anthony Davis con 33 punti e 16 rimbalzi ma il 'Monociglio' non basta ai New Orleans Pelicans che cadono 110-107 dopo un supplementare in casa degli Orlando Magic che hanno 19 punti con 4 triple del baby fenomeno croato Mario Hezonja. Vince anche l'altra squadra della Florida, Miami: gli Heat superano 110-105 con 28 punti e 9 rimbalzi di Gerald Green, uniti ai 13 di Bosh e ai 10 di Wade. Infine Colpo esterno dei Phoenix Suns che passano 99-87 sul campo dei Dallas Mavericks: 18 punti di Markieff Morris, 14 per TJ Warren.