Nba, preseason: Golden State ingrana, Houston già in forma

5 ottobre 2016

Se Golden State gioca così è difficile da fermare: dopo l’inaspettata sconfitta coi Raptors, i vice campioni rialzano la testa e distruggono i malcapitati Clippers, sfondando più volte il muro dei 50 punti di gap. Dominio totale sin dall’inizio, con un Thompson in serata magica: 30 punti con 14 tiri dal campo (6/9 da 3) e un Durant già abbastanza a suo agio negli schemi di Kerr. Si conferma in gran forma invece Houston, che dopo aver demolito il modesto Shanghai, travolge anche i Knicks con il solito super Harden: seconda doppia doppia di fila per il “Barba”, che fa 28 punti e 11 assist.



Nel frattempo sembra essere cambiato il vento a Philadelphia: dopo 47 vittorie complessive in tre stagioni, i 76ers trovano il secondo sorriso di fila in questa presason battendo Boston 92-89. Partono col piede giusto Lakers e Pacers: i californiani superano 103-84 Sacramento con i 15 punti di Black e Williams, mentre Indiana stende 113-96 New Orleans a cui non bastano i 18 di Hield. Chiude il programma la vittoria di Miami su Washington: 106-95 con riflettori puntati su Hassan Whiteside, autore di 20 punti e 13 rimbalzi.