Nba, preseason: Gallinari non basta, vincono i Jazz

23 ottobre 2015

Danilo Gallinari non basta ai Nuggets , battuti 98-78 dai Jazz nella preseason Nba . L'azzurro è il migliore dei suoi con 19 punti e 7 rimbalzi, ma a far festa è Utah . Nelle altre quattro partite spicca il successo dei Warriors sui Lakers, il 136-97 non lascia spazio a repliche, una sola squadra in campo, con Curry, Thompson e Barnes sugli scudi. Vincono anche i Clippers, 115-109 sui Trail Blazers nonostante i 39 punti di Damian Lilard.

I Celtics battono 99-85 i Knicks e confermano il trend positivo in questa preseason, con cinque successi e una sola sconfitta. Al TD Garden di Boston i padroni di casa festeggiano grazie ai 16 punti di Sullinger e ai 15 messi a segno da Zeller. In ombra Carmelo Anthony nelle fila di New York, per l'ala grande un misero bottino di 8 punti. Vincono anche i Pacers contro gli Hornets, finisce 98-86. In evidenza Miles con 20 punti segnati, Kaminsky è il migliore per Charlotte con 19 punti.