Nba, preseason: Gallinari-Belinelli, è festa per due

14 ottobre 2015

Quarta vittoria su cinque incontri in preseason per i Kings che a Las Vegas hanno la meglio sui Lakers. Kobe Bryant non va oltre i 10 punti, decisamente meglio fa Marco Belinelli che realizza 17 punti in 23 minuti con 5/10 dal campo e 3/6 dall’arco dei tre punti. Percentuali da rivedere invece per Danilo Gallinari che chiude la partita vittoriosa contro Golden State con 14 punti che sarebbero potuti essere molti di più: per il Gallo 5/12 dal campo e addirittura 1/7 da tre. Tra le altre partite disputate nella notte da segnalare il punteggio altissimo (135-129) con cui i Rockets, privi dell’infortunato Harden, si sbarazzano dei Suns dopo un tempo supplementare. Cadono i Cavs che, senza LeBron James, perdono 110-101 contro i Bucks. Oklahoma City ha la meglio su Dallas: i Thunder si godono i 19 punti di Westbrook, ai Mavericks non bastano i 26 di Jenkins. I Magic, infine , battono 95-92 Miami.