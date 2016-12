Nba, preseason: Denver in formissima, Mavs da incubo

17 ottobre 2015

Nonostante l'assenza di Danilo Gallinari non sbagliano i Denver Nuggets , che ospitavano i Phoenix Suns nella notte di preseason Nba. Secondo successo di fila per la squadra di Malone, che schianta 106-81 gli ospiti. Continua la striscia positiva per i New York Knicks, che nella classica del Madison contro Boston vincono 101-95. Non riesce a sbloccarsi Dallas: quarto ko di fila contro Atlanta per gli uomini di Carlisle.

Rimane a riposo il l'ex Olimpia Milano nella sfida del Pepsi Center, ma ci pensa il quintetto base dei Nuggets a sopperire l'assenza del numero 8 azzurro: 30 punti in due tra Faried e Chandler, con Jameer Nelson che in cabina di regia tira malissimo (appena 1 su 8 dal campo) ma regala ben 12 assist ai compagni. Appena due invece gli uomini in doppia cifra per Phoenix (Len e Booker con 14 e 13 punti). Spostiamoci nella Grande Mela, dove qualcosa sembra cominciare a funzionare per i Knicks: nonostante i soli 8 punti di Carmelo Anthony, la squadra allenata da Derek Fisher costringe Boston al primo ko di questa preseason. Quarto successo filato per i bluarancio. Piccola crisi in corso in casa Dallas Mavericks: Nowitzki e compagni devono nuovamente rimandare l'appuntamento con il primo sorriso di questa preseason. All'American Airlines Center finisce infatti 91-84 per gli Atlanta Hawks trascinati dai 16 punti e 5 rimbalzi di Al Horford. Funziona a meraviglia l'attacco degli Washington Wizards (successo 127-118 su Philadelphia). Chiude il quadro la sfida tra Memphis e Oklahoma City, dominata e vinta 94-78 dai Grizzlies.