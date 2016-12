Nba, preseason: Cleveland si sblocca, Nets ko senza Bargnani

20 ottobre 2015

Prima vittoria per Cleveland nella preseason Nba. I Cavs, con LeBron James ancora a riposo, si sbloccano e stendono 103-97 Dallas, ancora a secco di successi. Niente da fare invece per i Nets di Bargnani: il Mago è ancora ai box per guai fisici e Brooklyn si arrende 111-105 con Boston. Un canestro allo scadere di Ryan Kelly regala ai Lakers il successo 104-102 con Portland. Ok pure Houston e Charlotte, rispettivamente contro Chicago e New Orleans.

Non c'è King James, così Cleveland porta ben sei giocatori in doppia cifra: Jr Smith il migliore con 19 punti, non bastano a Dallas i 26 di John Jenkins per arginare la furia Cavs nel secondo tempo. Tornano a sorridere i Boston dopo il ko con i Knicks: la vittima è Brooklyn, non sono sufficienti i 18 centri di Bojan Bogdanovic. La partita più combattuta della notte è stata quella tra Lakers e Portland, decisa da Kelly all'ultimo respiro, dopo che i Blazers avevano recuperato cinque punti negli ultimi 8 secondi. Non si ferma mai James Harden, che mette a referto 20 punti e trascina Huston alla vittoria 120-100 sui Pelicans dello scatenato Anderson (doppia doppia con 23 punti e 11 ribalzi). Chiude il programma il sorriso di Charlotte che affonda Chicago 94-86 con i 22 punti di Kemba Walker.