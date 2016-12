Nba, preseason: Cavs senza stelle, gloria Hawks

11 ottobre 2016

L’azzurro di San Giovanni in Persiceto è la sola nota stonata nella buona notte di Charlotte a Minnesota: contro i giovani terribili di Thibodeau e un LaVine da 30 punti in 28’, gli Hornets fanno girare la palla mandando regolarmente a segno Walker (15 punti), Lamb (16) e Kaminski (17) che guidano Charlotte al 98-86 finale. Per Belinelli, però, nonostante i 29’ in campo, appena due assist e un rimbalzo con 0/3 dall’arco dei tre punti.



Bene invece New York che soffre contro Washington fino alla sirena, ma anche senza Rose, impegnato a Los Angeles nel processo che lo vede imputato per stupro, trova il solito Anthony a mettere in cascina i punti decisivi (19) per il 90-88 finale. A Detroit, San Antonio continua a studiare come vincere senza Tim Duncan: compito perfettamente assolto (86-81 sui Pistons) con i soliti Aldridge e Leonard e un Pau Gasol che ancora deve assimilare a pieno gli schemi di coach Popovich.



Poca gloria per i Clippers, infine, sconfitti 96-94 a Los Angeles da Utah, e molta per le Hawks di Atlanta, che battono 99-93 i campioni in carica di Cleveland con una prestazione monstre di Dwight Howard: 26 punti e 8 rimbalzi in 24’ bastano e avanzano per piegare i Cavs prive delle stelle James, Irving e Love.