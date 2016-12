Nba, preseason: Belinelli scarico, Kings ko

8 ottobre 2015

Prima sconfitta in preseason per i Sacramento Kings, battuti 102-98 a Phoenix dai Suns. In chiaroscuro la prova di Belinelli che, partito dalla panchina, mette a referto 12 punti in 26 minuti ma con percentuali decisamente rivedibili: 4/15 dal campo e 1/10 da tre. Cadono anche i Lakers, sconfitti 117-114 dai Jazz a Honolulu: Kobe Bryant chiude con 13 punti. Solo 8 invece i punti di LeBron James che con i suoi Cavs perde 98-96 contro gli Hawks.