Nba, Portland batte San Antonio all'ultimo tiro

8 gennaio 2018

UTAH JAZZ-MIAMI HEAT 102-103

Successo sul filo del rasoio per Miami, che battendo i Jazz consolida il quinto posto a Est. Il canestro nel finale di Josh Richardson sigla il sorpasso Heat, lasciando l’ultimo possesso ai Jazz che però sprecano malamente con la forzatura di Mitchell (27 punti a referto). Quarta vittoria di fila per Miami, terzo ko consecutivo per Utah.



NEW YORK KNICKS-DALLAS MAVERICKS 100-96

Si rivede un Porzingis formato high level, e i Knicks si sbloccano in trasferta. New York fa festa lontano dal Madison Square Garden andando a piegare la resistenza di Dallas: i 29 punti del lettone sono decisivi assieme ai 15 di O'Quinn e i 12 di Jack. Quest'ultimo segna il canestro decisivo per il 96-94 che lancia i suoi in volata.



OKLAHOMA CITY THUNDER-PHOENIX SUNS 100-114

La quattordicesima tripla doppia di Westbrook (26 punti, 10 rimbalzi e 11 assist) non basta a Oklahoma per aver ragione di Phoenix. I Suns, guidati da Booker (26 punti), prendono il sopravvento nel terzo quarto, raggiungendo anche il +18.



SAN ANTONIO SPURS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 110-111

Se non c'è Lillard, c'è McCollum. È lui a regalare a Portland la prestigiosa vittoria su San Antonio, grazie ai due punti messi a segno a meno di sei secondi dal termine. Per gli Spurs, che vedono intaccato il loro terzo posto a Ovest, ci sono i 30 punti di Aldridge e i 26 di Ginobili.



ATLANTA HAWKS-LOS ANGELES LAKERS 113-132

Restare in partita per più di 10 minuti è diventato difficile per Atlanta, che cade pure nella sfida delle “peggiori” della lega. I Lakers, reduci da un filotto non proprio incoraggiante soprattutto in casa, riescono ad avere la meglio e chiudono con ben otto uomini in doppia cifra. Belinelli, dal canto suo, segna solo 4 punti. Top scorer di Atlanta è Schroder con 27.