Nba: Portland addio, Aldridge sceglie San Antonio

4 luglio 2015

Si tinge di neroargento il futuro di LaMarcus Aldridge : l'ex Texas Longhorns passa da free agent cercato da mezza Nba a nuovo centro dei San Antonio Spurs, che hanno convinto il nativo di Dallas, classe '85, con un quadriennale da 80 milioni di dollari . La corte serrata di Popovich e Duncan e le ambizioni della franchigia texana hanno convinto Aldridge a lasciare Portland dopo nove stagioni in Oregon. Numeri da capogiro per l'ex numero 12 dei Trail Blazers nella scorsa stagione, che ha viaggiato a una media di 23,4 punti e 10,2 rimbalzi a partita.

Doppia doppia abbondante, e a San Antonio Aldridge troverà uno specialista della materia, Tim Duncan: assieme al 39enne di origini caraibiche (che ancora non vuol sentir parlare di ritiro) Popovich avrà ora a disposizione una coppia di lunghi che ricorda molto quella che a a cavallo del ventunesimo secolo mise in bacheca i primi due titoli per gli Spurs. In campo ai tempi c'era la leggenda David Robinson, con "The Admiral" che dopo il titolo del 2003 passò il testimone proprio a Duncan. Ora la storia potrebbe ripetersi ancora una volta.