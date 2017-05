Nba, playoff: troppo Lebron per i Raptors, Spurs corsari a Houston

6 maggio 2017

Da quando è iniziata a tirare aria di playoff, i Cleveland Cavaliers si sono trasformati in una macchina perfetta. La squadra sprecona, un po' insicura dell'ultima parte di regular season, in grado di perdere il primato della Eastern Conference a favore dei Celtics, è solo un vago ricordo. Dopo il 4-0 rifilato al primo turno agli Indiana Pacers, infatti, i Cavs si portano sul 3-0 contro i Toronto Raptors nel segno di un super LeBron James. Anche in Canada, il 'Prescelto' disputa una partita eccezionale, chiudendo con un ricco bottino di 35 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Dopo tre quarti di sostanziale equilibrio, il break decisivo per i campioni in carica arriva negli ultimi 10 minuti di gioco, quando i Cavs piazzano un parziale di 36-17 che fissa il punteggio sul 115-94 finale. Ai Raptors non bastano i 37 punti del solito DeMar DeRozan.



Nella prima semifinale della Western Conference, colpo esterno dei San Antonio Spurs che, sul parquet degli Houston Rockets, si aggiudicano il punto del 2-1 nella serie, riconquistando il fattore campo perso in gara 1. Anche senza l'infortunato Tony Parker, gli 'Speroni' si impongono con il punteggio finale di 103-92. La squadra di Gregg Popovich manda ben cinque uomini in doppia cifra, guidati dalla coppia Leonard-Aldridge che chiude con 52 punti (26 a testa per le due stelle). Ai Rockets, che concedono troppo a rimbalzo e tirano con basse percentuali dal campo, non bastano i 43 punti del 'Barba', James Harden, e la prova maiuscola di Clint Capela che chiude con una doppia doppia da 12 punti e 16 rimbalzi.