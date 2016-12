Nba, playoff: LeBron trascina i Cavs, Houston resta in vita

Nella notte Nba LeBron James sale nuovamente in cattedra e trascina i Cavaliers al successo 106-101 sui Bulls in Gara-5 della semifinale di Eastern Conference. Il ‘Prescelto’, dopo aver risolto il match di 2 giorni fa a Chicago, sigla 38 punti nella vittoria casalinga di Cleveland, avanti ora 3-2 nella serie. A Ovest resta in vita Houston che, in Gara-5, conquista il secondo punto battendo 124-103 i Clippers con James Harden in tripla doppia.

Ancora una volta alla Quicken Loans Arena è LeBron James il grande protagonista con 38 punti e 12 rimbalzi. Buono per i Cavs anche l'apporto di Kyrie Irving, autore di 25 punti. Partita sotto tono, invece, per Derrick Rose che di punti ne mette 16, 12 dei quali nel primo quarto. Ai Bulls, orfani dell'infortunato Pau Gasol, non bastano i 29 di Jimmy Butler e i 19 di Mike Dunleavy.



Spinti dal pubblico del Toyota Center, i Rockets tornano al successo dopo le due sconfitte consecutive subite a Los Angeles. Questa volta non c'è partita: Houston costruisce la sua vittoria con un grande parziale nel secondo quarto (36-26) ma soprattutto grazie alla prestazione super del 'Barba' Harden, capace di mettere a segno 26 punti, 11 rimbalzi e 10 assist a cui si devono aggiungere i 20 punti con 15 rimbalzi di Dwight Howard. I soliti Blake Griffin e Chris Paul (rispettivamente con 30 e 22 punti) non riescono a trascinare i Clippers che perdono così l'opportunità di chiudere al primo match point la serie. La franchigia losangelina resta comunque avanti 3-2. Per entrambe le semifinali, Gara-6 è prevista nella notte tra giovedì e venerdì in Italia.