Nba, playoff: LeBron rilancia Cleveland, Boston travolta

20 maggio 2018

Nella notte Nba il solito LeBron James (doppia doppia da 27 punti e 12 assist) trascina Cleveland in gara-3 delle finali della Eastern Conference , la prima giocata in casa dei Cavaliers : Boston travolta 116-86 e ora avanti solo 2-1 nella serie. Cleveland domina praticamente per tutta la sfida e che chiude con ben sei uomini in doppia cifra alla sirena. Serata no per i Celtics con Jayson Tatum (18 punti) unico a salvarsi.

CLEVELAND CAVALIERS-BOSTON CELTICS 116-86

Serviva una scossa per rimettere Cleveland in corsa nelle finali della Eastern Conference e quella scossa è arrivata in gara-3, alla prima giocata alla Quicken Loans Arena e dopo le prime due sfide vinte in casa da Boston: i Cavaliers asfaltano i Celtics con un roboante 116-86 e rimettono tutto in discussione, con la serie adesso sul 2-1 a favore di Boston ma di certo in bilico dopo un +30 che non lascia spazio a troppi commenti. Cleveland gioca un match perfetto, andando praticamente subito avanti e mantenendo la doppia cifra di vantaggio per tutto l’arco dell’incontro. Il trascinatore? Chi poteva essere se non il solito LeBron James: top scorer del match con 27 punti (accompagnati da 12 assist) per l’ennesima prova da campionissimo. Doppia doppia anche per Kevin Love con 13 punti e 14 rimbalzi in 30’ di partita. Con loro altri quattro uomini in doppia cifra per i Cavaliers che segnano a raffica con Kyle Korver (14 punti), George Hill (13), J.R. Smith (11) e Tristan Thompson (10). Sulla sponda di Boston solo quattro uomini sugli scudi: Jayson Tatum (18 punti), Terry Rozier (13), Greg Monroe (10) e Jaylen Brown (10). I Cavaliers rialzano la testa, conquistano la prima vittoria in questa serie delle finali della Eastern Conference e gara-4, in programma martedì notte ancora alla Quicken Loans Arena di Cleveland, si preannuncia ancor più combattuta e spettacolare.