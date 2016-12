Nba, playoff: LeBron James show, 2-0 Cavs

23 maggio 2015

La notte Nba regala spettacolo. Cleveland batte Atlanta 94-82 nella seconda gara della finale playoff di Eastern Conference e si porta sul 2-0 nella serie. Alla Philips Arena non c'è storia, troppo forti i Cavaliers per gli Hawks. La stella più brillante si conferma LeBron James, tripla doppia sfiorata per il Re, il suo bottino finale è di 30 punti segnati, 11 assist e 9 rimbalzi. Per Atlanta il miglior marcatore è Shroder con 13 punti.