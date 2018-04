Nba, playoff: James trascina Cleveland in gara-2, Houston allunga

19 aprile 2018

CLEVELAND CAVALIERS-INDIANA PACERS 100-97

Un LeBron James da paura trascina i Cavaliers alla vittoria in gara-2: strepitosa doppia doppia da 46 punti e 12 rimbalzi contro i Pacers alla Quicken Loans Arena per portare la serie sull’1-1 in un match decisamente palpitante. Cleveland chiude il primo quarto sul 33-18, Indiana non si lascia andare e piano piano riesce a recuperare lo svantaggio ma alla fine sono i Cavaliers ad esultare trascinati dalla propria stella, così come da Kevin Love (15 punti) e Kyle Korver (12 punti). Quatto uomini in doppia cifra non bastano ai Pacers per fermare la furia di LeBron: bene Oladipo che chiude con 22 punti, poi Turner (18), Collison (16) e Stephenson (10). Appuntamento sabato con gara-3 al Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis per un match che si preannuncia emozionante con la serie in equilibrio.



OKLAHOMA CITY THUNDER-UTAH JAZZ 95-102

Salta il fattore campo alla Chesapeake Energy Arena dove Utah, con una prestazione maiuscola, manda al tappeto Oklahoma portando la serie in parità: 1-1. I Jazz chiudono i primi due quarti in vantaggio di 7 punti, ma nel terzo i Thunder si scatenano e ribaltano la situazione chiudendo a +5. Nell’ultimo parziale, però, ecco la grinta dei Jazz che alla sirena esultano ringraziando il top scorer del match: Donovan Mitchell (28 punti). Bene anche Rubio (22 punti) e Jerebko (10), doppie doppie per Favors (20 punti e 16 rimbalzi) e Gobert (13 punti e 15 rimbalzi). Cinque uomini in doppia cifra per Oklahoma: doppie doppie per Westbrook (19 punti e 13 assist) e George (18 punti e 10 rimbalzi), poi Anthony (17 punti), Grant (13) e Brewer (11). Domenica gara-3 alla Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City.



HOUSTON ROCKETS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 102-82

Gara in bilico soltanto nel primo quarto, quando i Timberwolves chiudono con 5 punti di vantaggio, poi si scatenano le star di Houston e la partita scivola via leggera nelle tasche dei Rockets che vincono gara-2 e si portano sul 2-0 nella serie. Quattro uomini in doppia cifra per Houston al Toyota Center: su tutti Chris Paul che mette a segno 27 punti, doppia doppia per Gerald Green (21 punti e 12 rimbalzi), poi Trevor Ariza (15 punti) e James Harden (12). Addirittura 16 i rimbalzi di Capela. Minnesota non brilla sotto canestro se non con Nemanja Bjelica (16 punti), gli altri in doppia cifra sono Wiggins (13 punti) e Butler (11). Serie in discesa per Houston che sarà impegnata in gara-3 domenica al Target Center di Minneapolis.