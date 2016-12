Nba, playoff: i Clippers domano gli Spurs, Cleveland c'è

Notte di sconfitte per i colori italiani nei playoff Nba . Gara-1 non porta bene a San Antonio , che cade a Los Angeles contro i Clippers : 19 minuti e 11 punti a referto per Marco Belinelli . Va ancora peggio a Gigi Datome : Boston perde a Cleveland e l'azzurro resta in campo solo un minuto, senza occasioni per il tiro. Ecco poi il successo di Atlanta sui Nets e dei Grizzlies su Portland: il primo giro va in archivio, ora si riparte con gara-2.

Quattro partite e quattro vittorie casalinghe, fattore campo rispettato in pieno: i detentori del titolo non ribaltano i pronostici,San Antonio perde 107-92 sul parquet dei Clippers. In copertina c'è un grande Chris Paul, in grado di sfornare ben 32 punti, a cui si sommano i 26 messi a segno da Blake Griffin (con 12 rimbalzi). Gli Spurs pagano un pessimo avvio di gara e soffrono poi il problema alla caviglia di Tony Parker, che si limita a 10 punti. L'innesto di Belinelli è positivo, ma la serie più attesa si sposta sull'1-0 per il team californiano.

Nessun problema per i Cavs, che si portano sull'1-0 contro i Celtic: alla Quicken Loans Arena finisce 113-100. Dopo un buon primo quarto, chiuso in vantaggio dagli ospiti, la furia di Cleveland si abbatte nel secondo, terminato con un parziale di 35-23. Se LeBron James non forza (20 punti), ad accelerare ci pensa Kyrie Irving, autore di 30 punti. Completano il quadro i 19 di Kevin Love: non c'è spazio per Datome, in campo per una manciata di secondi (39 per l'esattezza), troppo poco per incidere sulle statistiche.

La regina dell'Est, Atlanta, si presenta col piglio giusto chiudendo gara-1 sul 99-92 contro i Nets: Brooklyn non sfigura, restando in partita fino all'ultimo ma la prova di Kyla Korver (21 punti) indirizza la serie in favore degli Hawks. Infine a Portland non basta la prestazione super di LaMarcus Aldridge capace di firmare 32 punti e 14 rimbalzi: i Trail Blazers crollano 100-86 a Memphis. Beno Udrih, dalla panchina, ne mette a referto 20: i padroni di casa restano in vantaggio per tutto l'incontro, rallentando solo nell'ultimo quarto, a vittoria ormai acquisita.