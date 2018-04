Nba playoff: Houston in semifinale, James esalta i Cavs sulla sirena

26 aprile 2018

Cleveland in gara-5 passa in vantaggio nella serie contro Indiana e il protagonista indiscusso è ancora LeBron James, che mette il punto esclamativo a una serata da 44 punti con la tripla decisiva sulla sirena. Houston supera ancora Minnesota e portandosi sul 4-1 vola in semifinale. Rischia di uscire Oklahoma, ma con una rimonta disperata i Thunder passano su Utah regalandosi il 2-3. Non sbanda Toronto, che torna al successo su Washington riportandosi in vantaggio nella serie.

CLEVELAND CAVALIERS-INDIANA PACERS 98-95 (3-2)

I Cavs in gara-5 sbandano ancora alla Quicken Loans Arena di Cleveland, anche questa volta però ci pensa LeBron James a chiudere i conti regalando il vantaggio nella serie su Indiana: la giocata decisiva arriva sulla sirena con un tiro da tre che mette la firma sul 98-95 finale, ma un attimo prima era arrivata anche la stoppata su Oladipo nell’ultima azione offensiva dei Pacers. LeBron James chiude con 44 punti e 10 rimbalzi a referto al termine di una partita da protagonista assoluto, in cui Indiana ha provando a prendere il lago fino al termine del secondo quarto prima di arrendersi nel finale.



TORONTO RAPTORS-WASHINGTON WIZARDS 108-98 (3-2)

Toronto torna a sorridere in gara-5 e lo fa conquistando la vittoria che vale il vantaggio nella serie: i Wizards devono arrendersi al termine di una partita costantemente in bilico, solo l’ultimo quarto fa registrare un’accelerata dei Raptors grazie a un Delon Wright in grande spolvero. A Washington non bastano i 26 punti di John Wall e i 20 di Bradley Beal, DeMar DeRozan chiude a quota 32 per Toronto suonando la carica dopo due ko consecutivi.



HOUSTON ROCKETS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 122-104 (4-1)

Le residue speranze di Minnesota si infrangono in gara-5: Houston chiude la serie sul 4-1 e stacca il pass per le semifinali mettendo fino a un confronto mai realmente in discussione. I Timberwolves riescono a restare in partita fino all’inizio del terzo quarto, poi si spegne la luce e i Rockets dilagano guidati dai 26 punti di Clint Capela e dai 24 di James Harden.



OKLAHOMA CITY THUNDER-UTAH JAZZ 107-99 (2-3)

All’inferno e ritorno: Oklahoma in gara-5 rischia di dire addio ai playoff, arriva a -25 da Utah dopo aver perso tre scontri consecutivi nella serie, poi cambia improvvisamente marcia e trova una vittoria che rimette tutto in discussione. Quando il cammino sembrava segnato Russell Westbrook regala una prestazione da 45 punti, Paul George ne fa 34 e con una rimonta da cardiopalmo i Thunder dimostrano di essere ancora vivi.