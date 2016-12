Nba, playoff: Harden spaziale, Houston in finale a Ovest

18 maggio 2015

Saranno i Rockets a sfidare i Warriors nella finale di Western Conference di questi spettacolari playoff Nba. Houston chiude i conti in Gara-7 battendo 113-100 i Clippers grazie ad uno straordinario James Harden autore di 31 punti. La franchigia losangelina, che si era portata sul 3-1 nella serie, può soltanto rammaricarsi per aver buttato all'aria una qualificazione che sembrava ormai alla portata subendo una rimonta incredibile in Gara-6.