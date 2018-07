Nba, playoff: Golden State rimonta, Houston al tappeto

27 maggio 2018

GOLDEN STATE WARRIORS-HOUSTON ROCKETS 115-86

Una rimonta da brividi, fatta di cuore e carattere ma soprattutto vincente. Golden State vince gara-6 delle finali della Western Conference e adesso la serie è sul 3-3, con Houston a masticare amaro per un’impresa sognata per più di metà partita alla Oracle Arena di Oakland. I Rockets senza Chris Paul, trascinatore di Houston nelle ultime due sfide e fermo per un problema al ginocchio destro, chiudono il primo quarto addirittura sul +17 (39-22) per arrivare a metà partita sul +10 (61-51) e sentire a portata di mano una vittoria corsara che chiuderebbe il discorso nella serie, ma poi ecco scatenarsi le stelle dei Warriors, su tutti Curry e Thompson che conducono per mano i campioni in carica alla riscossa: il parziale del terzo quarto è sbalorditivo (33-16) e quello dell’ultimo parziale da lasciare senza parole (31-9) per arrivare alla sirena con Golden State braccia al cielo a festeggiare una larga vittoria (+29 finale sul 115-86) che rimette la serie in parità sul 3-3. Venendo ai numeri della partita, tre uomini su tutti a trascinare i Warriors: Klay Thompson (35 punti), poi Steph Curry (29) e Kevin Durant (23 punti) con Draymond Green a chiudere con 10 rimbalzi all’attivo. Houston ci prova con la doppia doppia soltanto sfiorata da un ottimo James Harden (32 punti e 9 assist), poi Eric Gordon (19 punti), Trevor Ariza (14 punti) e Gerald Green (11 punti) mentre Clint Capela domina a rimbalzo (15) ma non basta. Golden State vince e adesso i fari sono puntati soltanto sull’ultima e decisiva sfida: gara-7 in programma martedì al Toyota Center di Houston emetterà la sentenza definitiva sulle finali della Western Conference.