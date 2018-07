Nba playoff, Golden State-Houston 126-85, Warriors 2-1 nella serie

21 maggio 2018

Nel terzo atto della finale della Western Conference, tra le mura amiche della Oracle Arena, Golden State annienta Houston (126-85) e si porta 2-1 nella serie . Nella serata perfetta degli Warriors tutto il quintetto va in doppia cifra con Curry che infila 35 punti (18 dei quali in un terzo quarto da 7/7 al tiro). Nella storia dei playoff, per i californiani è la più larga vittoria, per i Rockets la più pesante sconfitta .

"Quando ci mettono in discussione diventiamo ancora più forti". Risuonano come una profezia le parole di Draymond Green dopo la sconfitta in gara-2: Golden State torna a casa alla Oracle Arena, dove nei playoff non perde dall’ultimo atto della serie contro Cleveland della finale Nba 2016, e travolge Houston con una prestazione strepitosa. L’equilibrio in campo dura meno di un quarto. A cavallo del primo riposo i campioni in carica confezionano gli 11 punti di vantaggio che rimangono invariati fino all’intervallo lungo (54-43).



Nel terzo periodo inizia poi il Curry show e i Rockets mollano definitivamente scivolando fino al -41 finale dopo un quarto tempo da 38-18 Warriors. Il dato che forse spiega meglio come si è arrivati a un risultato da record è quello delle palle perse. I 20 turnovers di Houston dimostrano come la squadra di Mike D’Antoni non sia riuscita a reggere il ritmo forsennato imposto da Golden State.



Oltre a Curry ci sono i 25 punti di Kevin Durant, i 13 di Thompson e i 10 di Iguodala e Green che mette nel conto anche 17 rimbalzi e 6 assist. Dall’altra parte solito ventello per James Harden e 13+10 assist per un Chris Paul apparso claudicante per larghi tratti della gara. Forse è questa la peggiore notizia in casa Houston: un CP3 a mezzo servizio complicherebbe le cose con gara-4 (nella notte tra martedì e mercoledì) che è dietro l’angolo.