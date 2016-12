Nba, playoff: gara 1 ai Warriors, super LeBron non basta

5 giugno 2015

La notte Nba regala spettacolo. Finisce 108-100 per i Warriors la gara 1 della finalissima playoff, all'Oracle Arena di Oakland va in scena una super sfida nella sfida tra il talento di Golden State , Stephen Curry e il fuoriclasse dei Cavaliers, LeBron James . Per il Re i punti a referto sono addirittura 44, ma a spuntarla è il suo avversario, nominato Mvp della partita, che mette a referto 26 punti ed è decisivo nel finale di gara.

Non tradisce le attese la prima sfida della finalissima Golden State-Cleveland. I tempi regolamentari si chiudono in parità, 98-98 e offrono un imprendibile LeBron James, che prende per mano i Cavs e realizza 42 dei suoi 44 punti totali, ma i Warriors giocano di squadra e restano sempre in partita. Agli overtime il match cambia, James accusa la stanchezza e sbaglia parecchio, Curry, invece si dimostra più lucido e conquista spesso la lunetta segnando canestri decisivi, chiude con 26 punti e 8 assist e si laurea Mvp del match. I supplementari premiano i Warriors, 108-100 il finale di gara con una ulteriore preoccupazione per i Cavs, si fa male Kyrie Irving, si teme un problema serio al ginocchio. Ma la serie è appena cominciata, le sorprese non mancheranno.