Nba, Playoff: Durant fa il Curry, Golden State fa sua anche Gara 3

7 maggio 2017

Nessuna sorpresa in Gara 3 : i Golden State Warriors vincono 91-102 e ipotecano la finale di Conference ad Ovest . Successo nel quale spiccano i 38 punti di Kevin Durant ed il parziale di 21-30 dell’ultimo quarto. Ora, ai Warriors , basterà una vittoria in Gara 4, sempre in programma a Salt Lake City , per chiudere la serie sul 4-0 ed essere la prima delle due finaliste della Western Conference. Utah , invece, ad un passo dall’eliminazione.

Arriva la terza vittoria per Golden State nelle semifinali Play-off di Nba. Alla Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City, i Warriors vincono 91-102 contro i padroni di casa degli Utah Jazz e sono ora in vantaggio per 3-0 nella serie. Da sottolineare la prestazione di Kevin Durant, che mette a segno 38 punti e 13 rimbalzi. Serata da umano, invece, per Stephen Curry, autore di “soli” 23 punti, 4 assist e 5 rimbalzi. Dopo un ottimo avvio, certificato dal 17-27 del primo quarto, si arriva a metà gara con il minimo vantaggio di 50-49 per gli Utah Jazz, tra i quali spicca un ottimo Hayward, autore di 29 punti e 6 assist.



Nell’ultimo quarto, però, arriva l’allungo decisivo degli ospiti, che mettono a segno un parziale di 21-30 e vincono così il terzo incontro. Ora la serie è sul 3-0: Curry e compagni hanno a disposizione ben quattro match point, il primo dei quali è Gara 4, che si svolgerà sempre a Salt Lake City. A Golden State basterà una vittoria per centrare la terza finale di Western Conference consecutiva. Solo un miracolo, invece, può salvare gli Utah Jazz, in partita fino alla fine, ma incapaci di ribaltare il risultato del terzo quarto.