Nba, playoff: colpo Spurs, coi Clippers è 1-1

San Antonio batte 111-107 i Clippers in gara 2 del primo turno dei playoff Nba di Western Conference e riporta in equilibrio la serie: tra gli Spurs , che si sono imposti dopo un tempo supplementare, brillano Duncan (28) e Leonard (23). Belinelli mette a referto 9 punti. Successo casalingo di Memphis che stende Portland (97-82) e allunga sul 2-0 nella serie. In Eastern Conference vola sul 2-0 anche Atlanta che piega i Nets (96-91).

Dopo gara 2 del primo turno di playoff l’unica serie in equilibrio è quella tra i Clippers e i campioni in carica di San Antonio. Sono gli Spurs a fare il colpo andando a espugnare lo Staples Center di Los Angeles dopo un tempo supplementare: finisce 111-107 e i texani devono ringraziare la mano ferma di Mills, che firma un 2/2 dalla lunetta a otto secondi dalla sirena portando la partita all’overtime. Ai Clippers resta il rammarico del canestro fallito da Chris Paul proprio allo scadere. Oltre ai 9 punti di Belinelli, San Antonio si gode anche i 28 di Duncan (che con 11 rimbalzi centra la sua 159esima doppia doppia in carriera nei playoff) e i 23 di Leonard. Ai losangelini non basta la prima tripla doppia di Blake Griffin nei playoff (29 punti, 12 rimbalzi, 11 assist) e un ottimo De Andre Jordan (20 punti + 15 rimbalzi). Restando a Ovest, la notte è dolce per Memphis che batte 97-82 Portland e si porta sul 2-0 nella serie. I Grizzlies volano grazie a una bella prova di squadra dove spiccano i 18 punti a testa di Conley e Lee, e i 15 di Marc Gasol. Ai Trail Blazers non basta la doppia doppia di LaMarcus Aldridge (24 punti + 14 rimbalzi). A Est vola sul 2-0 anche Atlanta: gli Hawks, trascinati dai 19 punti di Millsap, piegano 96-91 i Nets (Jack 23, Brook Lopez 20).