Nba, playoff: Boston completa una rimonta storica

29 aprile 2017

Impresa storica dei Boston Celtics che hanno ribaltato i Chicago Bulls e hanno conquistato la semifinale di Conference Nba. I Celtics, vincendo 105-83, hanno chiuso la serie 4-2. I verdi sono la quarta squadra di sempre a vincere una serie playoff iniziata con due sconfitte interne. Ora ci sarà la sfida con i Washington Wizards che si sono sbarazzati 4-2 degli Atlanta Hawks con un pesante 115-99: per John Wall 42 punti e 8 assist.

La lotta tra i Los Angeles Clippers e Utah Jazz, invece, non ha ancora un epilogo: i Clippers vincono infatti gara 6 con un tiratissimo 98-93 e dunque dovrà essere gara 7 a dare un verdetto definitivo. I Jazz, nonostante la prova magistrale di Gordon Hayward (31 punti a referto, 4 assist e 7 rimbalzi) e i 22 punti di George Hill, non riescono a tenere a bada gli avversari, trascinati da un super Chris Paul (29 punti e 8 assist) e da un ispirato Deandre Jordan (18 rimbalzi per lui).