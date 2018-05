Nba, playoff: Boston batte i Sixers e vola in finale contro LeBron

10 maggio 2018

Nella notte Nba vittoria decisiva di Boston che batte 114-112 Philadelphia in gara-5 chiudendo la serie sul 4-1. Per i Celtics decisivi Tatum (25 punti) e Brown (24) su tutti, ai Sixers non bastano le doppie doppie di Saric e Embiid. Solo 3 punti per Marco Belinelli, in panchina per tutto il secondo tempo. Boston vola in finale di Eastern Conference: da domenica se la vedrà contro i Cleveland Cavaliers di LeBron James.

BOSTON CELTICS-PHILADELPHIA 76ERS 114-112

Boston chiude i conti in un minuto, perché a poco più di sessanta secondi dalla sirena di gara-5 Philadelphia aveva quattro punti di vantaggio e la concreta possibilità di riaprire la serie della semifinale di Conference. Niente da fare: un parziale di 9-3 a favore dei Celtics nell'ultimo minuto decide la partita con il 114-112 finale che spedisce Boston nella finale di Eastern Conference, dove se la vedrà contro i Cleveland Cavaliers di LeBron James: domenica sera si comincia con gara-1 alle 21,30 italiane.



Tornando alla partita in scena al Td Garden di Boston, i Celtics partono bene ma nell’ultimo quarto subiscono la rimonta dei Sixers che poi capitolano a poco dalla sirena. Quattro uomini in doppia cifra per Philadelphia che ci prova con le doppie doppie di Saric (27 punti e 10 rimbalzi) e Embiid (27 punti e 12 rimbalzi), statistiche buone anche per Simmons (18 punti) e Redick (14 punti) mentre Marco Belinelli chiude la partita con soli 3 punti e un rimbalzo in 11 minuti in campo, rimasto in panchina per tutto il secondo tempo. Ben sei, invece, gli uomini in doppia cifra per Boston: Tatum (25 punti), Brown (24), Rozier (17), Horford (15), Smart (14) e Baynes (13) conducono per mano i Celtics all’ultimo atto della Eastern Conference.